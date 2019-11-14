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Son dakika: 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan son dakika açıklamda; ve 'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 8 'lı terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 11:14
Son dakika: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK'lı 8 terörist hava destekli harekatla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.

Düzenlenen hava destekli harekatla 8 terörist etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: 8 terörist etkisiz hale getirildi
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