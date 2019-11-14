İBB işçilerinden Kılıçdaroğlu’na tepki

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) işsizliğe terk ettiği işçilerin 28 Ağustos'ta başlattığı 'işe geri dönüş' protestolarında 79'uncu gün geride kaldı. Her fırsatta ekonomideki verileri çarpıtarak yoksulluk edebiyatı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise açlığa ve yoksulluğa terk edilen 5 bin 831 işçiyi görmezden geldi. İşçi kıyımı için 'Onlar bankamatikçi' diyen Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonuna ise işçilerden sert tepki geldi.İşten çıkartılan işçilerden Ahmet Eray, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 'emeğin partisi olmaz' diyor. Her gün güzellemeler çekiyor. O halde bizim burada ne işimiz var? Bizi CHP işsiz bıraktı. 2 tane kız çocuğum var. 12 ve 7 yaşlarında okula gidiyorlar. Ne içerler ne yerler diye bu çocukları da mı düşünmüyor?" dedi. İşçilerden Mehmet Akgül ise Ey Kılıçdaroğlu bizi CHP bu hale getirdi. Öldüğümüz zaman mı haberiniz olacak bizden? Öyle mi duyar kasacaksınız? Ben çocuğuma bez alamıyorum. Eve giderken kalbim buruk vicdanım parçalanarak gidiyorum bunu Kılıçdaroğlu neden düşünmüyor? Kemal Bey'e de söylüyorum vicdanlarınız sızlasın, Sizler evlere ekmek göndereceğinize annelerin, çocukların rızkını kesmeyin.