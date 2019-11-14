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’ten duygulandıran fotoğraf

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Mehmetçik’ten duygulandıran fotoğraf
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resulayn'da bulunan Türk askerinin yaşlı bir kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin yaşlı kadına saygısını gösteren fotoğraf ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ordusunun kahraman askerleri için söylediği "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, harekat bölgesinde taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği, hiçbir etnik ve dini grubun hedef alınmadığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise Tel Abyad ve Resulayn'da terör örgütünün tahrip ettiği okulların tadilatı için çalışmalara başlandığı belirtildi.
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Mehmetçik’ten duygulandıran fotoğraf
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