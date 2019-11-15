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'da sesi yükseldi

'nın başkenti ’ın West bölgesinde bulunan ’de ilk defa bugün okundu. Vatandaşların ve basın mensupların yoğun ilgi gösterdiği ve tarihi bir an olarak adlandırılan ilk kez ezanın okunmasına, hava soğuk olmasına rağmen onlarca kişi katıldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 15.11.2019 18:04
Haftalardır mahalle sakinleri, Hollanda basını ve belediye ile yapılan görüşmelerin ardından okunan ezan bazı müslümanların gözyaşlarına boğulmasına neden oldu.
Caminin Sözcüsü Nourdeen Wilderman, yaptığı açıklamada, ezan sesinin Hollanda'nın ve özellikle Amsterdam vatandaşlarının İslami terimlere karşı negatif ve olumsuz algılarını kıracağını söyledi. Bu yüzden ezanın hoparlörden verilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.
Cami görevlisi Nancy ise "Bugün çok özel bir gün, çünkü ilk defa ezan okunacak. Müslüman ve müslüman olmayan insanlar arasında ezanın bir bağ oluşturacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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Amsterdam'da ezan sesi yükseldi
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