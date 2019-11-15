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Başkan Erdoğan'dan paylaşımı: 'nün yanında yer almaya devam edeceğiz

Başkan , 'nin () kuruluşunun 36. yıl dönümünü kutlama mesajını hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 15.11.2019 20:34 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 20:36
Başkan Erdoğan'dan KKTC paylaşımı: Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 36. yıl dönümünü kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

"KIBRIS TÜRKÜ'NÜN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü tebrik ediyor, bağımsızlık mücadelesinin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hürmetle yad ediyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan'dan KKTC paylaşımı: Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz
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