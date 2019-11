Bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, ABD'den ayrılmadan önce Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'nde düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda ABD'de yaşayan Türkler ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:"Türkiye ve ABD arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık ilişkisine yaraşır şekilde üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Şimdiye kadar ortak çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa o şekilde davranmaya çalıştık.Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmek isteyenlerin oyununa gelmedik. Ancak ülkemizin güvenliği, milletimizin geleceği için hangi adımları atmak gerekiyorsa onları da atmaktan bir an olsun çekinmedik. İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda yer alır. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz, ama asla baş eğmeyiz.Barış Pınarı Harekâtı, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığının ifadesidir. Harekât, Kürt kardeşlerimize yönelik bir harekat değildir. Sadece terör örgütlerine karşı yapılmakta olan bir harekâttır. Bu nerede olursa olsun, biz teröristlerle terör örgütleri ile karşı karşıyayız ve bunların da bedelini onlara ağır ödeteceğiz. Suriye'de YPG/PKK konusunda ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği bir an evvel sonlandırmasıdır.Biz şurada son 10, 20, 30 yıla gittiğimizde 40 bini bulan insan kaybettik. Bunları kaybederken kimse kalkıp da, 'ne oluyor' diye onu bize sormadı. Öyleyse biz göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, kendimiz kesmeye de devam edeceğiz. Bu harekâtla Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoruna izin vermeyeceğimizi gösterdik. Bir terör devletinin kurulmasına da asla müsaade etmeyeceğiz.DEAŞ'la mücadele kılıfı altında kurulan tuzağı çok kısa sürede boşa çıkardık. Ne diyorlar; 'DEAŞ'la mücadele ediyoruz.' Yalan söylüyorlar, DEAŞ'la gerçek mücadeleyi biz verdik." Bu arada Başkan Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 36'ncı yıldönümü dolayısıyla da bir mesaj yayımladı. "Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, kimsenin Kıbrıs Türkünü Rum oyumlarının esiri hale getirmeye hakkı yoktur" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti: "Kıbrıs Türklerinin, Doğu Akdeniz'de tespit edilen hidrokarbon kaynakları üzerindeki haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz."