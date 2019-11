İşçileri yoksulluğa itip yandaşları doldurdular

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu her konuşmasında 'yoksulluk edebiyatı' yaparken, CHP'li belediyeler seçimler sonrası binlerce kişiyi işsiz bırakıp, yoksulluğa itti. Ailelerle birlikte on binlerce kişiyi mağdur eden CHP'li belediyeler işçi kıyımının ardından kendi yandaşlarını işe aldı.5 bin 831 kişinin işine son veren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İş Kanunu'na aykırı bir şekilde bin 3 kişiyi işe aldığı ortaya çıktı. Belediye meclisinde AK Parti grubunun önerisiyle işçi çıkarmalarıyla ilgili kurulan Araştırma Komisyonu'nun çalışmaları devam ederken, İş Kanunu'nun 29'uncu ve 100'üncü maddelerine aykırı olarak işçi alımı yapıldı. Bin 3 kişi işe yerleştirildi.Seçimlerden önce "Bir tane personel çıkarırsam yakama yapışın" diyen Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar da bugüne kadar 233 işçinin son verdi, 251 kişiyi ise işe aldı. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, "İşçilerin yerine 251 personel alınmıştır. Hani odalarda 4-5 kişi oturuyordu?" dedi.Antalya'da ise CHP'li Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyesi'nde işçi kıyımları sürerken diğer taraftan ise CHP, İYİ Parti ve HDP'lilerin işe alındığı öğrenildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 888 kişi işten çıkartıldı. Bunların yerine ise 709 kişi işe alındı. Finike Belediyesi'nde çıkarılan 27 işçinin yerine 45 kişi işe alındı. İşe alınanlara daha fazla ücret ödendiği ileri sürüldü.İzmir'de CHP'li belediyeler tam anlamıyla işçi kıyımı yaptı. Şimdiye kadar bin 194 işçi işten çıkarıldı. İşçi kıyımı yapan CHP'li belediyeler diğer yandan bin 400 kişiyi işe yerleştirdi. Torbalı Belediyesi'nde 400 işçi çıkarıldı, 217 işçi alındı, Çiğli Belediyesi'nde 35 kişi işten çıkarılırken 100 kişi alındı. Menemen Belediyesi'nde 360 kişi çıkartıldı, 700 kişi işe alındı. Buca Belediyesi'nde 10 işçi çıkarıldı, 22 kişi alındı. Menderes Belediyesi'nde 210 işçi çıkarıldı, 150 kişi işe alındı. Kemalpaşa Belediyesi'nde 156 kişi çıkarıldı, 200 kişi alındı. Gaziemir Belediyesi'nde 17 kişi çıkarıldı, 30 kişi işe alındı.İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler eylemini sürdürüyor. İşçiler adına konuşan Eylem Komitesi Başkanı Umut Aydoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı rapordaki bilgileri dikkate alması halinde işten atılmaların yaşanmayacağını kaydetti. Aydoğan, "Performansımız belediyenin belgelerinde mevcuttur. Çalışma arkadaşlarımız, amirlerimiz tanıktır. Buradaki arkadaşlarımız İstanbul'un gerçek sahipleri, koruyucuları, temizleyicileri, mimarlarıdır. Her işçi 5 kişilik aile demektir. Karar yeniden gözden geçirilmeli" dedi.ADANA Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde ekip çavuşu olarak 15 yıldır görev yapan ve işine son verilen 2 çocuk babası Fethi Ahmet Tümtaş (40), "Ben üç belediye başkanı gördüm ama ilk kez alın teri döken işçilerin ekmeğiyle oynayan bir belediye başkanıyla karşılaştım. Eğer ben bankamatikçi isem neden 15 yıldır çalıştırdılar? İşçinin ekmeğiyle oynayan CHP zihniyetine yazıklar olsun" dedi.Barış SAVAŞ - Murat KARAMAN - Furkan YAZICI - Ceyhan TORLAK - Eray ARPAŞİN / SABAH