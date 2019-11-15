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Saadet öğretmenin intiharına mobbing soruşturması başlatıldı

Giriş Tarihi: 15.11.2019
Saadet öğretmenin intiharına mobbing soruşturması başlatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gaziantep'te 6 katlı apartmanın terasından atlayarak, yaşamına son veren 23 Nisan Mahallesi'ndeki Beykent İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmeni Saadet Harmancı'ya (25) okulda mobbing uygulandığı iddiaları ile ilgili soruşturma başlattı. Anne Gönül Harmancı (42) kızının intiharından 10 dakika önce kendisini arayıp, helallik istediğini belirterek, "Bana, 'öğretmenlik hayatımı bitirdiler, öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' dedi. Kendisine bağırdım, 'Yapma' dedim ama dinletemedim" dedi. Anne Gönül Harmancı "Yavrum okuldaki baskılardan şikayet ediyordu. Özellikle müdür ve yardımcısından şikayetçiydi. Sürekli kendisine eziyet ettiğini söylüyordu" diye konuştu.
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Saadet öğretmenin intiharına mobbing soruşturması başlatıldı
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