Su zammına tepki

BUGÜN NELER OLDU

Halkevleri üyesi bir grup, su zammını protesto etmek için Kasım ayı Perşembe günü meclis toplantısı öncesi Saraçhane'deki İBB binası önüne geldi. İBB'nin giriş kapısında toplanmak isteyen gruba polis izin vermedi. Bunun üzerine eylemciler, İBB'nin yan kapısına geçerek basın açıklaması yaptı. Halkevleri Beşiktaş Şube Başkanı Murat Yıldırım, "İstanbul'da yaşayan milyonlarca emekçi sadece musluktan akan suya değil paketlenmiş içme suyuna da para vermektedir. İBB Hamidiye suyunun satış rakamlarını övmeden önce her hanede içilebilir içme suyunun akmasını sağlamalıdır. İBB yönetimini bir kez daha uyarıyoruz. Suya zam yapmayı aklınızdan çıkarın" dedi.