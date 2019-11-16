CHP’li Yavaş sahte senet davasında hâkim karşısına çıktı

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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı döneme ilişkin 600 bin dolarlık senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından açılan davanın ikinci duruşması dün görüldü. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasında Yavaş'ın yanı sıra şikayetçi Necmettin Kesgin ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Hakim karşısına sanık sıfatıyla çıkan Yavaş "Ortada suç yok" diyerek kendisini savundu. Necmettin Kesgin ise davaya konu edilen senedi yediemin olarak Yavaş'a teslim ettiğini söyleyerek, "Yavaş, senedi icra takibine koyarak benden para istedi. Senedin tarihini değiştirerek icra takibi başlattı. Seni hapse attırıp, öldürteceğim diyerek tehdit etti" dedi. Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz'ın "Suça konu senedin tarihini siz mi doldurdunuz?" sorusuna Yavaş, "Evet senede tarihi biz yazdık. Çünkü Kesgin paramızı aldı kaçtı. Biz de paramızı almak için senedi doldurup ancak mükerrer olmaması için not düşüp icra takibine verdik" yanıtını verdi. Avukat Ilgaz, kovuşturmasının genişletilmesi talebinde bulundu. Mahkeme, davayı 27 Aralık tarihine erteledi.