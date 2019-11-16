“Fransa’nın DEAŞ’lıları almaması sorumsuzluk”

Türkiye'nin DEAŞ'lı yabancı teröristleri sınırdışı etme işlemleri sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bölgede bekleyen DEAŞ'lının ABD'ye sınırdışı edildiğini açıkladı. Soylu, "Bir Amerikalı, İstanbul'dan ABD'ye sınırdışı edildi. 2 de Alman uyruklu DEAŞ mensubu olduğunu söyleyebilirim. Toplam 3 yabancı terörist sınırdışı edildi" diye konuştu. Soylu, DEAŞ'ın yakalanan önemli ismine ilişkin de "Avrupa ve Türkiye'de önemli bombalı saldırıları gerçekleştirdi" ifadesini kullandı. Washington'da ise dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşen toplantıda DEAŞ'lı teröristler konusunda ABD ve Avrupalı arasındaki anlaşmazlık ise gün yüzüne çıktı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı toplantıda, Fransa'nın DEAŞ'lıların Irak'ta yargılanması önerisinin ABD tarafından 'sorumsuzluk' olarak değerlendirildiğini bildirdi. Öte yandan İngiliz basını 50 İngiltere vatandaşı DEAŞ'lının Türkiye'de cezaevinde tutulduğunu yazdı. Almanya ise Türkiye'nin gönderdiği DEAŞ'lıların güvenlik değerlendirmesinden geçirildiğini duyurdu.

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