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duyurdu! 7. ortak devriye icra edildi

'ndan yapılan son dakika açıklamada, Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği yedinci ortak kara devriyesi icra edildiği bildirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 16.11.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 11:34
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7. ortak devriye icra edildi

Rus askerleri ile Fırat'ın doğusunda icra edilen yedinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

Türkiye ve Rusya'nın Kamışlı - Derik arasındaki 7. ortak devriyeden ilk görüntüler!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki yedinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen yedinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergâhta icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 7. ortak devriye icra edildi
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