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Öldürülen terörist gri listede çıktı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Öldürülen terörist gri listede çıktı
AĞRI kırsalında 7-9 Kasım'da hava destekli operasyonda öldürülen 15 teröristin kimlikleri tespit edildi Teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin lira ödülü gri kategoride yer alan sözde Serhat eyaleti Ağrı Dağı güneyi sorumlusu "Delil Serhat" kod adlı Halis Ersayan olduğu öğrenildi. Diyarbakır'da Görese Dağı bölgesinde ise 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalını kapsayan "Kıran- 5" operasyonunda 5 ton esrar ile 5 bin 560 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Haftanin bölgesinde ise eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı öldürüldü.
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Öldürülen terörist gri listede çıktı
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