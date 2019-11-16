Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan flaş EYT açıklaması! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıkacak mı?

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklaması! (EYT) yasası çıkacak mı?

konusu on binlerce kişi tarafından çok yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı , Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen törende bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar () konusunda net bir mesaj verdi. Peki, EYT’de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son dakika açıklamaları…

Giriş Tarihi: 16.11.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 15:50
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan flaş EYT açıklaması! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıkacak mı?

() konusu uzun bir süredir on binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yasalaşıp yasalaşmayacağı merak edilen EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı 'dan son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda çok net bir mesaj verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DA SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan flaş EYT açıklaması! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıkacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN