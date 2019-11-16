Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan flaş EYT açıklaması! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası çıkacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu uzun bir süredir on binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yasalaşıp yasalaşmayacağı merak edilen EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda çok net bir mesaj verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DA SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;