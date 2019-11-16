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, ’de taviz vermeden ilerliyor

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK Gündem
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Türkiye, Doğu Akdeniz’de taviz vermeden ilerliyor

YUNAN medyasının daha önce "Fatih, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye dönüyor" iddialarına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynakları, "Doğu Akdeniz'den dönüş yok" mesajıyla yanıt verdi. Fatih Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'deki yeni lokasyonu olan Magosa-1 bölgesine geçerek sondajına başladı. Fatih burada KKTC makamlarından da 22 şubat 2020'ye kadar görev yapacak şekilde onay aldı. Fatih Sondaj Gemisi'ne bölgede yapacağı faaliyet boyunca Korkut, Altan ve Sancar isimli Türk donanmasına ait gemiler de eşlik edecek.

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Türkiye, Doğu Akdeniz’de taviz vermeden ilerliyor
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