Emniyet’te FETÖ’nün izlerini silecek iki düzenleme

BUGÜN NELER OLDU

AKParti, Vatandaşlık Kanunu ile polis, jandarma ve sahil güvenlik yasalarında değişiklik yapacak bir yasa teklifi hazırlıyor. Teklifin birkaç hafta içinde TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor. Teklifte yer alacak bazı düzenlemeler şöyle:Yaklaşık 70 maddeden oluşan teklifte, Vatandaşlık Kanununa ilişkin düzenlemeler olacak. Bunlar arasındaki en önemli düzenleme vatandaşlıktan çıkanların çocuklarına ilişkin. Türk Vatandaşlığından çıkartılanların çocukları da vatandaşlıktan çıkartılmayacak. Çocuklar reşit olduklarında Türk vatandaşı olarak kalıp kalmamayı kendisi seçecek.Teklif ile birlikte FETÖ'nün kendi örgüt elemanlarının yararına, adaletsiz bir şekilde kullandığı taltif (ödül) sistemi ve baş polislik uygulamaları ile ilgili önemli düzenlemeler yapılacak. Polis, jandarma ve sahil güvenlik için ortak bir taltif sistemi kurulacak. Ödül verilmesi objektif kriterlere dayandırılacak. Geçmişte olduğu gibi kayırmalara, hak etmeyen kişilere ödül verilmesinin önüne geçilecek.Baş polislik unvanı FETÖ tarafından kullanılmıştı. Unvan kaldırılınca 45 yaş üstünde olanların durumu belirsizleşti. Bu sorun da teklif kapsamında çözülecek.Emniyete dışarıdan gelen üniversite mezun olanlar ile meslekten gelenlerin terfi süreleri eşitlenecek. Mevcut sistemde dışarıdan gelenlerin daha kolay terfi alması sağlanıyor.