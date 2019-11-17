Sata sata bitiremedi

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz günlerde belediyeye ait İzmir'deki 92 daire ve 71 arsayı satışa çıkaran Soyer, son olarak 1959'da dönemin belediye başkanı Faruk Tunca tarafından İstanbul Beyoğlu'nda alınan 697 metrekarelik araziyi satmak için harekete geçti. AK Partili Meclis üyelerinin satılması yerine burada 'İzmir Evi' açılması talebiyle verdiği önerge, CHP ve İyi Partili'lerin oylarıyla reddedildi. Önceki gün toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, belediyenin İstanbul'daki arazisinin satışını oy çokluğuyla kabul etti. Yakın zamanda Beyoğlu'ndaki arazi için değer tespit komisyonu tarafından rayiç bedel belirlenecek.AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, yaptığı konuşmada satılmak istenen arazinin 1959'da dönemin belediye başkanı Faruk Tunca tarafından İstanbul'da okuyan çocuklara yurt yapılmak için alındığını söyledi. Çalışkan, satışa grup olarak karşı çıktıklarını dile getirdi.İzmir'in 60 yıl önce aldığı arazinin derme çatma bir yapı içerisinde söğüşçü ve kebapçının faaliyet gösterdiği öğrenildi. Arsa üzerindeki yerleri fotoğraflayan AK Partili Belediye Meclis üyesi Hakan Yıldız, da "Yıllarca unutmuşlar. Şimdi de yangından mal kaçırırcasına 'satalım' deniliyor. Buradaki işyerleri kira ödüyor mu, ödüyorsa kime ödüyor? Yazık" ifadelerini kullandı.