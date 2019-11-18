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'da motosiklet hırsızlığına 5 tutuklama

'da polis tarafından motosiklet çaldıkları belirlenen ve gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.11.2019 15:40
Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından kent merkezinde motosiklet hırsızlığı yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Hırsızlıkların yapıldığı bölgelerde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, belirledikleri 12 şüpheliyi düzenledikleri operasyonlar ile yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına 5 tutuklama
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