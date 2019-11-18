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Başkanı , 'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı

Başkanı Ali , 'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgütün düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.11.2019 21:47 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 21:56
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları kaydetti:

"Allah'ın indirdiği son kitap olan Kur'an-ı Kerim'e karşı haddi aşan göstericiler tarafından yapılmış provakatif eylem, Avrupa'da son zamanlarda büyük bir artış gösteren İslamofobi'nin artık İslam düşmanlığına doğru ilerlediğinin açık bir delilidir. Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provakatif eylemleri şiddetle kınıyor, bu tür eylemlere izin verilmemesini ve sorumluların bir an önce adalete teslim edilmesini bekliyoruz."

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı
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