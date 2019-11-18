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'den flaş açıklama

, 'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan patlamanın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığını açıkladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 12:08
MSB'den flaş açıklama
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndaki patlamanın, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek, yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek, yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir" denildi.
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MSB'den flaş açıklama
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