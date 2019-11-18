Son dakika: MYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklama: KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.



Çelik açıklamalarından satır başları şöyle;

KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



Dün Yıldız Kenter'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Toplumunuzun kaliteli sanatla buluşması noktasında adres olmada değer teşkil etmiştir. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun.



OTİZMLİ ÇOCUKLARIN DIŞLANMASI



Bir okulda otizmli çocukların dışlanması şeklinde bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Bazı velilerin yanlış bilgilendirme ve olaya duyarsız yaklaşımları sebebiyle eylemler görmüştüm. Bu soruşturuldu. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız ve incinen ailelere hassasiyete yaklaşıldı. Buradaki incitici eylemlerin ortaya çıkmasında sorumlu olanların araştırılması için Milli Eğitim Bakanımız hassasiyet gösterdi. Netice itibarıyla okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı.



KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

AVRUPA'DA CAMİLERE SALDIRILAR

İslam düşmanlığı ideolojisine sahip bir organizasyon tarafından yapılan bu eylem bütün insanlığa karşı yapılmış bir eylemdir. Norveç makamlarından gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı.



ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ



Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiği uluslararası siyasete damga vuruyor. Son zamanlarda ilk gündem sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya ve ABD ile yürüttüğü faaliyetlerdir. Suriye'de meydana gelen bu terör oluşumları karşısında Türkiye'nin gösterdiği kararlı duruşunun ne kadar haklı olduğu çeşitli yapılan açıklamalarla daha net şekilde görülmüştür.



'BU MESELEYE TARİHÇİLER KARAR VERMELİDİR'



Türkiye açısından DEAŞ ve PKK'yla aynı ilkelerle mücadele edilmesi meselesi müttefiklerimize altını çizdiğimiz hususlardır. Burada sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan Rusya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı ile doğrudan muhatap olmasıyla aşama aşama önemli basamakları geçmemizi sağlamıştır. Önemli kazanımlardan bir tanesi Ermeni tasarısının senatoda oylanmasının bloke edilmesidir. Parlamento tarih yazmamalıdır, bu meselede tarihçiler karar vermelidir. Türkiye'nin karşılıklı olarak arşivlerinin açılması gibi Cumhurbaşkanımız tarafından dile getirelen tezleri vardır.



'MEKTUP İADE EDİLMİŞTİR'



Trump'ın gönderdiği mektup iade edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletimizin çıkarlarını garanti altına alan ve bunları korumaya yönelik bir siyaset gütmektedir. Herhangi bir çevrenin, dar siyasi grubun tatmin edilmesi gibi bir siyaset hiçbir zaman sözkonusu olmamıştır. Batı'da kara propoganda merkezlerinde gördüğümüz kirli dilin zaman zaman bazı çevrelerde dile getirildiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımız istenmediği yerde bulunuyor gibisinden başkalarının diliyle konuşan birtakım yayınlara ülkemizde rastlamamız üzüntü vericidir. Sahada olduğu kadar masada, masada olduğu kadar sahada olmaktan taviz verilmeyecektir.



'KOSKOCA AVRUPA BİRLİĞİ PEŞİNE TAKILMIŞ...'



Koskoca Avrupa Birliği, Rum kesiminin marjinal tezlerinin peşine takılmış durumdalar. Türkiye ve KKTC 2004'den bugüne kadar Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının adil bir şekilde paylaşılması için karşı tarafa mekanizma önermiştir. İki halkın yararına olacak şekilde bu kaynakları çıkaralım demiştir. Rum kesimi her zaman olduğu gibi gri alanı ve muğlaklığı tercih etmiştir. Bu konuda çok tecrübeliyiz Rum kesiminin, Yunanistan'ın ne yapmak istediğini görüyoruz. Burada tekrar hakları gasp etmek isteyen, istikrar değil gerginlik üretmeye çalışan bir yaklaşım sözkonusudur. Güneyin peşine AB'nin takılması ne adalete ne hakkaniyete uygundur. Tamamen Rum kesiminin esiri haline gelmiştir.

Ayrıntılar Geliyor...

AHaber CANLI YAYIN