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'te 'ya darbe! Teröristlere ait drone ele geçirildi

Eruh ilçesinde gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran operasyonda ortaya çıkarılan 4 sığınakta drone ile çok sayıda mühimmat bulundu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.11.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 16:24
Siirt'te PKK'ya darbe! Teröristlere ait drone ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik operasyonda 4 sığınakta drone ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yassıdağ (Ciraf) bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla 13-15 Kasım'da "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda barınma alanı olarak tespit edilen 4 sığınakta yapılan aramada, drone, telsiz, bas-konuş aparatı, güneş paneli, 2 kilogram amonyum nitrat, 54 metre patlayıcı yapımında kullanılan kablo, 19 tüp ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Sığınaklar kontrolü şekilde imha edildi.

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Siirt'te PKK'ya darbe! Teröristlere ait drone ele geçirildi
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