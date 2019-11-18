Uygulama noktasında kaza: 1 şehit, 1 yaralı

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Biuygulama noktasında otomobilin çarptığı Uzman Çavuş Mert Kaya (25), şehit oldu, Uzman Çavuş Salim Kayın (24) ise yaralandı. Bilecik Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mert Kaya (25), görevli personelle birlikte asayiş uygulaması yapmak için Soğuksu mevkisine geldi. Araçtan indirdikleri dubaları yola dizen Kaya'ya ve arkadaşı Uzman Çavuş Salim Kayın'a (24), Yaşar D. (60) yönetimindeki 11 AAH 447 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Kaya ve Kayın ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mert Kaya doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yaşar D., Bilecik Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifadesi için Bilecik Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Bilecik Valisi Bilal Şentürk de hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.