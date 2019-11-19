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'ye eş zamanlı operasyon! 5 ilde flaş gözaltılar var

Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 10'u aktif görevde 7'si ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 17 asker hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.11.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:11
FETÖ'ye eş zamanlı operasyon! 5 ilde flaş gözaltılar var

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 10 aktif 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 11'i, 5 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda örgütün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 10'u aktif görevde,7'si ise ihraç edilen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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FETÖ'ye eş zamanlı operasyon! 5 ilde flaş gözaltılar var
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