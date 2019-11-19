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Son Dakika: Gri kategoride aranan terörist Semra Tuncer yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını bildirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.11.2019 15:30 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 16:06
Son Dakika: Gri kategoride aranan terörist Semra Tuncer yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nca Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım eden 4 kişinin yakalandığı açıklandı.

Gri kategoride aranan terörist Semra Tuncer yakalandı


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Lice'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK/KCK'nın sözde 'Amed' eyaletinden sorumlu seviyedeki, 300 bin TL ödülle 'gri kategori'de aranan, 'Nirvana' kod adlı Semra Tuncer ile bu teröriste yardım ettiği belirlenen 4 kişi yakalandı.

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Son Dakika: Gri kategoride aranan terörist Semra Tuncer yakalandı
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