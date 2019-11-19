Netice alamazsak harekâtı başlatacağız

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığı ve ilgili kuruluşlarının 2020 yılı bütçesini sundu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili önemli açıklamalarda da bulunan Çavuşoğlu, "Ona en yakın İthavi diye bir adam var onu yakaladık, Irak'a verdik. Bağdadi'nin yerini o gösterdi" bilgisini verdi.Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD ve Rusya arasında sıkışık bir ülke olmadığını ifade ederken ABD ve Rusya ile Suriye'nin kuzeyi konusunda yapılan mutabakatlarla ilgili şunları söyledi: "Bizim hazırladığımız metinler üzerinden müzakere yapılarak mutabakat sağlandı ya da ortak açıklama yapıldı. Arkadaşlarımız da gerçekten çok iyi bir şekilde çalıştılar. Sonuçta biz iki ülkeyle de 5 gün içinde mutabakata vardık. Bu mutabakatın gereğini yaptılar mı? Hayır yapmadılar. Biz üzerimize düşeni yaptık ama tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık. Ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız. Yanı başımızdaki terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım."Terör örgütü YPG'ye destek veren Batı ülkelerini de eleştiren Çavuşoğlu, "Batıda "YPG romantizmini" yücelten büyük bir algı yönetimi ve kara propaganda kampanyasıyla karşı karşıyayız. Büyükelçiliklerimiz dünyanın farklı ülkelerinde kara propagandaya karşı yoğun çaba sarf ediyorlar" ifadesini kullandı.Türkiye'nin geçtiği zorlu süreçlerin ardından AB ile ilişkilerde reformcu kimliğine geri döndüğünü ve üzerine düşen sorumlulukları yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, "AB sürecinde bizde bir sapma yok, elbette reform süreciyle beraber daha da ileri gideceğiz ama sorunun sadece bizde olduğunu söylemek mümkün değil, aynı şeyi vize serbestisiyle ilgili de söyleyebiliriz. Vize serbestisiyle ilgili 6 kriter kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi ve tüm kriterler yerine getirilecek" diye konuştu.