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Skandal kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki! İslam dini ile böyle alay ettiler

ABD'nin 'nda çalışan Türk personeller Halloween () kutlamalarında islam dini ile alay etti. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde ellerindeki zemzem suyunu gösteren personeller, "Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz, bunu için arının sonra hayatınıza bakın" gibi çirkin ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 19.11.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 14:40
Skandal kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki! İslam dini ile böyle alay ettiler

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan personeller Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında islam dini ile alay etti.

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda skandal Halloween (Cadılar Bayramı) kutlaması!

SKANDAL İFADELERE SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde ellerindeki zemzem suyunu gösteren personeller, "Kendisi tamamiyle Mekke'den geliyor. Bunu içtikten sonra bütün günahlarınızdan arınıyorsunuz. Storylerimden de izlediğiniz üzere sabahtan beri günahlara bulanmış vaziyetteyiz yalnız sanmayın ki günahlarınızdan kurtulacağınız bir yol yok" gibi çirkin ifadeler kullandı.

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Skandal kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki! İslam dini ile böyle alay ettiler
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