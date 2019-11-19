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: 'da kan donduran olay! Tehdit ve şantajla yaptırılan 17 yaşındaki annenin yardım çığlığı...

'dan gelen haberine göre ve tehditle yaptırılan 15 yaşındaki anne yardım talebinde bulundu. 15 yaşındayken kaçarak evlenen, kocası cezaevine düşen 1 çocuk annesi G.Y., annesinin arkadaşının tecavüzüne uğradığını, şantaj ve tehditle başka erkeklerle birlikte olmaya zorlandığını ileri sürüp şikayetçi oldu, yetkililerden yardım istedi. Tehditler içeren ve şoke eden whatsapp konuşmaları da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.11.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019 10:02
SON DAKİKA: Adana'da kan donduran olay! Tehdit ve şantajla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki annenin yardım çığlığı...

Gelen haberine göre, 'da eşi cezaevinde yatan 17 yaşındaki 1 çocuk annesi G.Y., annesinin arkadaşının, uygunsuz görüntülerini çekerek ve tehdit yoluyla kendisini başka erkeklere pazarladığını iddia edip şikayetçi oldu. Anne ve babası ayrı olan G.Y., 2 yıl önce 15 yaşındayken kaçarak Ç.A. (22) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocukları dünyaya geldi.

Ancak 18 yaşından küçük biriyle evlendiği için Ç.A. yargılanmaya başladı ve cezaevine girdi. Bu suçtan beraat eden Ç.A., 2018 yılında başka bir suçtan dolayı yine cezaevine girdi. Bunun üzerine G.Y. oğlu ile birlikte yetiştirme yurduna verildi. 1 buçuk ay yurtta kalan G.Y. daha sonra annesi N.G. (43) ile birlikte yaşamaya başladı. 2018 yılının Temmuz ayında anne N.G.'nin kuaförü B.A.Ç.'nin (29) eşi, genç kıza mesaj göndererek evlerine kahve içmeye çağırdı.

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SON DAKİKA: Adana'da kan donduran olay! Tehdit ve şantajla fuhuş yaptırılan 17 yaşındaki annenin yardım çığlığı...
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