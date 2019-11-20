82’si muvazzaf 133 şüpheliye gözaltı kararı

BUGÜN NELER OLDU

FetullahçıTerör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları ve terör örgütü şüphelisi oldukları, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü arasındaki koordineli çalışma sonucunda İzmir ve 44 farklı ilde 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.