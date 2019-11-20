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82’si muvazzaf 133 şüpheliye gözaltı kararı

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 20.11.2019
82’si muvazzaf 133 şüpheliye gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Örgütsel iletişim modeline uygun şekilde irtibat sağladıkları ve terör örgütü şüphelisi oldukları, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü arasındaki koordineli çalışma sonucunda İzmir ve 44 farklı ilde 82'si muvazzaf, 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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82’si muvazzaf 133 şüpheliye gözaltı kararı
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