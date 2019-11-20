Diyarbakır annelerini ağlatan destek ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Fransa, Almanya Belçika, Hollanda, İsviçre ve Avusturya'dan gelen bir grup, Diyarbakır'da çocukları için eylem yapan annelere destek ziyaretinde bulundu. Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor. Ailelere destek ziyaretleri de devam ediyor. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Avusturya'dan gelen bir grup, anneleri ziyaret etti, onlara kırmızı gül verdi. Türk bayrağının hediye edildiği ziyarette, duygusal anlar yaşandı. Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Ali Erkoç, grup adına yaptığı açıklamada, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, annelerin başlatmış olduğu davayı anlatabilmek için geldiklerini söyledi.Erkoç, şöyle konuştu: "Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i ile asil bir milletiz. Burada aramızda her milletten insan var. İçimizde gelenlerden Alevi ve Kürt olan vatandaşlarımız da var. Bir bayrak altında bulunduğumuz müddetçe sırtımızı kimse yere getiremez. Bizi bölüp parçalamalarına izin vermeyeceğiz. Kafilece fahri Diyarbakırlı olmaya karar verdik. Bundan sonra Türkiye'nin neresinden olursak olalım Diyarbakırlıyız. Diyarbakır'ı fahri olarak her yerde savunacağız. Bu davayı herkese anlatacağız. Belki dillerimiz farklı olabilir ama bizim her şeyimiz bir." Mardin'in Midyat ilçesinden gelen bir grup AK Partili kadın da anneleri ziyaret etti.