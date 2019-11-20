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’nün finans yapılanmasına darbe

/PDY terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19 ilde 79 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 58 şüpheli gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 20.11.2019
FETÖ’nün finans yapılanmasına darbe

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisindeki faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülmekte olan soruşturma dosyaları kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 10'u aktif, 7'si ihraç edilmiş olan subay ve astsubay rütbesindeki 17 asker hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verilmişti.
Ankara'da yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün finans kaynaklarının deşifresine yönelik soruşurmada eylemleri tespit edilen 79 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 58'i gözaltına alındı.

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HAWALA SİSTEMİ
Şüphelilerin, "Hawala" olarak bilinen sistem ile Türkiye'ye yasa dışı yollardan yüklü miktarda dolar, euro ve Türk lirası soktuğu ve döviz büroları üzerinden belli bir komisyon ücreti karşılığında, illerde para takibini ve dağıtımını yapan örgüt mensuplarına ulaştırdığı tespit edildi.
Ele geçirilen muhasebe kayıtları ile telefonlardan elde edilen listeleri inceleyen ekipler, şüphelilerin söz konusu sistemi kullanarak 13.7 milyon dolar; 2.1 milyon avro ve 12.6 milyon lira tutarında işlem gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerden 7'sinin döviz bürolarında yetkili oldukları öğrenildi.

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FETÖ’nün finans yapılanmasına darbe
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