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Gri kategoride aranan 'lı teröristin yakalanma anı

'ın ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda, 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan 'in yakalanma anının görüntüleri ortaya çıktı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.11.2019 08:04 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 08:05
Gri kategoride aranan PKK'lı teröristin yakalanma anı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice ilçesinde PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Teröristlerin Lice ilçesinden kara yoluyla kent merkezine geçeceği bilgisini alan güvenlik güçleri, plakası belirlenen kırmızı renkli otomobil ile arkasından gelen araç karadan ve İnsansız Hava Araçları (İHA) ile takibe aldı.

Kamera görüntülerinde Diyarbakır il merkezine yaklaşan otomobili durduran ekipler, daha sonra araçtaki aranan teröristler listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan ve örgütün sözde "Amed" eyaletinden sorumlu "Nirvana" kod adlı Semra Tuncer ile ona yardım ve yataklık ettiği belirlenen 4 kişiyi gözaltına alışı yer alıyor.

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Gri kategoride aranan PKK'lı teröristin yakalanma anı
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