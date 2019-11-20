Meclis’te CHP’den ‘Bu kadına haddini bildirin’ ayıbı

BUGÜN NELER OLDU

Meclis Genel Kurulu'nda Dijital Hizmet Vergisi ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşülmesi sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP'lilerin eleştirilerini yanıtladı. Zengin'in, "Atılan yazar kasalar, susuzluklar, yokluklar. Dış politika diyorsunuz. Ya, sizin Bülent Ecevit değil miydi Clinton'un karşısında el pençe duran?" sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tepki gösterdi. Özkoç, "Ecevit'le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir. Böyle grup başkanvekilliği olmaz. Bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan" diye bağırdı. Özkoç'un sözleri yıllar önce eski Başbakan Bülent Ecevit'in başörtülü olarak Genel Kurul'a giren eski milletvekili Merve Kavakçı için kullandığı cümleleri akla getirdi. Özkoç, Zengin'den özür dilerken Zengin "Bu geriye dönük yaraları kanatan bir ifade" dedi.