Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Meclis’te CHP’den ‘Bu kadına haddini bildirin’ ayıbı

Meclis’te ’den ‘Bu kadına haddini bildirin’ ayıbı

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 20.11.2019
Meclis Genel Kurulu'nda Dijital Hizmet Vergisi ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşülmesi sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP'lilerin eleştirilerini yanıtladı. Zengin'in, "Atılan yazar kasalar, susuzluklar, yokluklar. Dış politika diyorsunuz. Ya, sizin Bülent Ecevit değil miydi Clinton'un karşısında el pençe duran?" sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tepki gösterdi. Özkoç, "Ecevit'le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir. Böyle grup başkanvekilliği olmaz. Bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan" diye bağırdı. Özkoç'un sözleri yıllar önce eski Başbakan Bülent Ecevit'in başörtülü olarak Genel Kurul'a giren eski milletvekili Merve Kavakçı için kullandığı cümleleri akla getirdi. Özkoç, Zengin'den özür dilerken Zengin "Bu geriye dönük yaraları kanatan bir ifade" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Meclis’te CHP’den ‘Bu kadına haddini bildirin’ ayıbı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN