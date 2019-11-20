Şişli’de yaşandığı iddia edilen ‘tecavüz’ olayıyla ilgili flaş ayrıntı!

İstanbul Şişli'de bulunan Feriköy Mezarlığı'ndan kadın çığlıkları duyan akaryakıt istasyonu çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaştığı ileri sürülmüş, kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyleyen kadının polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü iddia edilmişti.

Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu satırlara yer verildi: 20 Kasım 2019 tarihi saat 05.25 sıralarında İstabul Şişli ilçesi Feriköy Mahallesi Hasret Caddesi'nde İ.Ü. (36) isimli şahsın cinsel saldırıya uğramış olabileceği bilgisi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında;

"POLİSE HABER VERİLMESİNİ İSTEMEDİ"

Bahse konu adrese görevlilerimizce ivedilikle geçilmiş, olayın İ.Ü. ve İ.Ç. (36) isimli şahıslar arasında yaşandığı, İ.Ü Piyalepaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giderek, burada bulunan istasyon çalışanlarına, kuzeni tarafından tanıştırıldığı biri tarafından kendisine tecavüz edilmeye çalışıldığını belirterek polise haber verilmemesini ve kendisine bir taksi çağırmalarını istemiştir. İstasyon çalışanları tarafından polise haber verilmiş İ.Ü olay yerinden taksi ile ayrılmak üzereyken muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli İ.Ç ise İ.Ü ile saati 150 TL'ye fuhuş için anlaştığını ancak kadının parasını alarak kaçtığı gerekçesiyle Piyalepaşa Caddesi üzerinde gördüğü polis ekiplerine şikayette bulunmuştur.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Şahısların yapılan sorgulamasında;

İ.Ç. isimli şahsın "Uyuşturucu Madde Kullanmak" (3), "Yağma" (1), "Kasten Yaralama" (1), "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" (1), "Mala Zarar Verme" (1), "Hakaret" (1), "Parada Sahtecilik" (1), "İşyerinden Hırsızlık" (1) suçları olmak üzere toplam (10) suç kaydının,

İ.Ü. isimli şahsın ise ""Uyuşturucu Madde Kullanmak" (2), "Uyuşturucu Madde Ticareti" (3), "Kasten Yaralama" (8), "Taksirle Yaralama" (1), "Mala Zarar Verme" (1), "Tehdit" (3), "Hakaret" (1), "Aile Hukukundan Kaynaklanan Hükmün İhlali" (2), "6284 Sayılı Ailenin Korunması Kanunun İhlali" (2) olmak üzere toplam (25) suç kaydının olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."