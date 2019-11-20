Suikast timinin başı darbeyi itiraf etti

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu otele baskın düzenleyen Özel Kuvvetler, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ve SAT ekibinin yerdeki komutasından sorumlu olan ve 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Şükrü Seymen'in dava sırasında verdiği ifadede, "Ben darbe yaptım, verilen emri yerine getirdim. Darbede yer aldım" dediği ortaya çıktı. 12 kişilik timi yerde koordine eden Seymen'in kendilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sağ olarak ele geçirmeleri emrinin verildiğini ve emri darbeci Semih Terzi'den aldığını kaydetti.