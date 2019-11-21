Başörtüsüne yönelik ikiyüzlülük açıkça görüldü

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, önceki akşam TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, "O kadına haddini bildirin.... Ulan, böyle bir grup başkan vekilliği olmaz" sözleriyle kendisine hakaret ettiğini belirterek, "Bu sözleri kullanırken yüzündeki hazzı gördüm" dedi. TBMM'de CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın iktidara yönelik eleştirilerine yanıt veren Zengin, "AK Parti iktidarının 2002'de gelişini hatırlıyorum: Atılan yazar kasalar, susuzluklar, yokluklar... Dış politika diyorsunuz... Ya, sizin Bülent Ecevit değil miydi Clinton'un karşısında el pençe duran, o değil miydi?" diye cevap verdi. Zengin'in sözlerine CHP'li Özkoç "Bülent Ecevit'le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir" diye Zengin'e sataştı. Zengin de, "Haddin ne demek, bunu reddediyorum" karşılığını verdi. CHP'li Özkoç, "Ulan, böyle bir grup başkanvekilliği olmaz. Bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" şeklindeki ifadeleri Meclis'te gerginliği iyice tırmandırdı. Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın oturuma verdiği ara sonrası CHP'li Özkoç, yaşanan tartışma nedeniyle "Onu üzecek bir şey söylediysem özür dilerim" dedi. Zengin, Özkoç'un özrünü kabul ediyorum. 'Bu kadına haddini bildirin' ifadesi siyaset tarihine Ecevit'in eski milletvekili Merve Kavakçı'ya başörtüsü için söylediği bir sözdür. Başörtülü kadınlar olarak yaralarımız hala var. Bu ifadeler geriye dönük yaraları kanatıyor. Başörtüsü hayat mücadelemiz olmuştur" diye konuştu. SABAH'a konuşan Özlem Zengin "Tartışma sonrasında Meclis'teki genel hava 'gerginlik olmasın, aman taşkınlık yaşanmasın' şeklindeydi. Ben itiraz ettim. Bizim için hayati bir konu. Kılıçdaroğlu bir yandan başörtülü kızları arayacak, Meclis Genel Kurulu'nda da grup başkanvekili hakaret edecek. Başörtüsüne yönelik ikiyüzlülüğü, gerçek niyetlerini açıkça gördük. Bu sözleri kullanırken yüzündeki hazzı gördüm" diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal " Bu sözler bilinç altının dışa vurumu", AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Bunlar 'Susturun' diye başlarlar, 'Haddini bildirin' diye devam ederler, daha sonra da işi darbe destekçiliğine vardırırlar" sözleriyle Özkoç'a tepki gösterdi.O kadar iştahlı söyledi ki üç defa ifade etti. CHP açısından başörtü meselesinin hazmedilemediğini düşünüyorum. Kendilerini bıraktıklarında eski kodlarına dönüyorlar.AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e kadınlar sahip çıktı."Onların Meclis'teki tavırlarını bu millet biliyor. Bir kadın için kimse 'haddini bildirin, susturun' diyemez. Kadınlarımızı asla susturamayacaklar.CHP'li belediyenin İstanbul'u ne hale getirdiğini görüyoruz. Onların bir insana, kadına nasıl davranacaklarını bilmediğini bir kez daha gördük. Esefle kınıyorum.Meclis'te kadın hakları ön plandayken, AK Parti milletvekilleri kadına şiddeti engellemek için kadının yanında dururken, CHP-HDP zihniyeti, bir kadına, hele de Meclis'te 'susturun' diyemez. Bu bir terbiyesizlikten başka bir şey değildir.TBMM'de Özlem Zengin'e söylenenlere şaşırmadım. Bu zihniyet kadına davranışı ve kadın haklarını bilmediklerini gösteriyor. Bu tür tavırlara ve susturma girişimlerine asla izin vermeyeceğiz.AK Parti milletvekilleri, CHP'li Engin Özkoç'un, Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeleri ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada "Başkalarının çeşitli kılıklar altında bir otoriteye atıf yaparak insanların ne yapacaklarına karar verme hakkını kendilerinde görmeleri, bu doğrultuda ısrar etmeleri, kendilerini hakikatin otoriteyle teçhiz edilmiş adresi olarak görmeleri, buna uymayan görüntüler karşısında hezeyana kapılarak had bildirmeye kalkışmaları asla kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.