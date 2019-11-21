Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Beşiktaş'ta başörtülü öğretmen Şuheda Nur Eriş'e yolda yürürken tokat atan ve gözaltına alınan ressam Berrak K., İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sinan Paşa Mahallesi Ilhamur Dere Caddesi üzerinde saat 21.30 sıralarında yaşanan olayın ardından kendisine tepki gösteren bir kişiye daha saldıran ve kamera görüntüleri incelenerek açık kimliği belirlendikten sonra "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Berrak K.'nın uyuşturucu madde kullanma ve mala zarar verme suçlarından kaydı olduğu iddia edilmişti.

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"ALKOL ALMIŞTIM AMA KENDİMDEYDİM"

Şüpheli Berrak K.'nın ifadesinde "Olay günü 18.00 sıralarında Nişantaşı'nda bir galeri açılışına gittim. Çıkışta yaya olarak Beşiktaş'a indim. Keyifli şekilde yolda yürüyordum. Sergi açılışında ikram edilen bir kaç küçük bardak alkol almıştım ancak kendimdeydim. Sarhoşluğum yoktu. Yolda bir kaç defa araçların sıkıştırması ve korna çalmalarından rahatsız oldum. Cadde üzerinde yürüdüğüm esnada ismini olay akabinde öğrendiğim Şuheda Nur Eriş'in bana doğru kulaklığını takmış bir halde yürüdüğünü gördüm. Bu şahıs tiksinmiş bir şekilde bana bakıyordu. Ben de bunun üzerine bu bayana refleksle bir tokat attım. Sonra yürüyerek oradan uzaklaştım. Bu kişiyi hiç tanımıyorum. İlk defa orada gördüm. Aramızda husumet yoktur. Olaydan sonra da kendisiyle karşılaşmadık. Şimdi görsem de bu şahsı tanımam. Ani bir refleksle olmuş bir harekettir. Başka bir amacım yoktu" dedi.