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Son dakika: 'da / terör örgütüne operasyon: 20 tutuklama

Cumhuriyet başsavcılığınca / terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin yapılan operasyonu kapsamında Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Vural Eker tarafından tutuklanmak üzere sevk edildikleri Ankara nöbetçi sulh ceza hakimi Eren Şen tarafından tamamlanan sorguları neticesinde 20 kişinin tutuklanmasına, 15 kişinin ise adlî kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi. Şüphelilerin tamamının 08.07.2017 tarinde yayımlanan 701 sayılı sı ile dan ihraç edildikleri öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21.11.2019 23:55 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 00:41
Son dakika: Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon: 20 tutuklama
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Son dakika: Ankara'da FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon: 20 tutuklama
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