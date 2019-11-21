FOX TV'de çıktığı programda Külliye'ye gidip Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'liyi doğrulayan ve kim olduğunu bildiğini ima eden Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye ise tam tersini soyledi. İyice köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu, İnce'ye o kişinin kim olduğunu bilmediğini söyleyerek kendi kendini yalanladı.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı!

KENDİ KENDİNİ YALANLADI!

CNN Türk canlı yayında gazeteci Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına mesaj gönderen Muharrem İnce, konu ile ilgili olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığını belirtti. İnce, ''O kişiyi kendisine sordum. Bildiğini söylemedi. O 'şeref yoksunu'nu söyleyin dedim. Yarın ayrıntılı bir görüşme yapacağım. Bence böyle bir görüşme yok.'' diye konuştu.