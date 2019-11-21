Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Ölüme yolculukta 132 düzensiz göçmen yakalandı

Ölüme yolculukta 132 düzensiz göçmen yakalandı

açıklarında durdurulan lastik botlardan 132 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.11.2019 11:31

İzmir'in Çeşme ilçesinde, düzenlenen 4 ayrı operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında farklı saatlerde tespit edilen 4 ayrı lastik botu durdurdu. Durdurulan botlarda 71 Suriye, 22 Afganistan, 20 Somali, 9 Kongo, 3 Yemen, 2 Gambiya, 2 Mali, 2 Orta Afrika ve 1 Komor uyruklu olmak üzere toplam 132 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin arasında 45 çocuğun bulunması da dikkat çekti.
Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ölüme yolculukta 132 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN