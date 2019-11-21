OKAN MÜDERRİSOĞLU'NUN YAZISINDAN SATIRBAŞLARI:

Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası'nın BMC-Katar Ortak Girişim Grubu'na 25 yıllığına kiralanması sürecini hedefe koyan Sn Kılıçdaroğlu'nun, görünen ajandası ile arka planı arasındaki farkı anlamak için olayın detaylarıyla ortaya konulması bir zorunluluk.

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyerek başlayayım. Burada mesele, yerli ve milli tank üretiminin başarılması çabası ile bu gayretin enerjisini boşa harcatma niyeti arasında düğümleniyor.

1- Arifiye'deki tesisin 20 milyar dolar değerinde olduğu ileri sürülüyor. Oysa Türkiye'de bu değere ulaşan bir şirket henüz yok. (Bir ara Turkcell'in piyasa değeri bu seviyeleri görmüştü, o kadar!)

2- Almanlar, motor sistemlerinin satışına ambargo koyduğu için tesiste Fırtına obüslerinin imalatının durduğu belirtiliyor.

Stratejik milli yatırımlar neden hedefte? İşte 'Tank Palet Fabrikası' gerçeği...

FABRİKAYA, KATARLI BİR MÜHENDİS VEYA YÖNETİCİ GİRMEDİ!

3- Fabrikaya, Katarlı bir mühendis veya yöneticinin girmediği ifade ediliyor. Yönetimde, MSB Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ adına albay rütbeli bir müdür ile ortak girişim grubunun atadığı müdür bulunuyor. (Ki o da fabrikanın eski müdürü emekli albay)

4- Palet ve optik sistemler üretilen fabrikada yenileme yatırımı ihtiyacı artıyor. Zira tankın 36 bin parçasının imalatı yüksek teknoloji gerektiriyor. Tesise 50 milyon doları garanti, en az 150 milyon dolar yatırım yapılması öngörülüyor.

5- Altay Tankı üretimi için BMC'nin yanı sıra Aselsan, MKE, Roketsan ve Havelsan'ın da içinde bulunduğu entegre sistemler çalışıyor.

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