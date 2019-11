‘Susturun bu kadını’ diyen edepsizlere karşı susmayacağız

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;(CHP'li Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sarfettiği skandal sözlerli ilgili) Geçmişte de malum Ecevit o zaman yine bir bayan milletvekilimize, şimdi Malezya Büyükelçimiz (Merve Kavakçı), ona 'susturun bu kadını' diye hakaret etmişti. Şimdi herhalde oradan ilhamla Grup Başkan vekilimiz Özlem hanıma 'susturun bu kadını' diyecek kadar ahlaksız, edepsiz bir şekilde davranan bir CHP'nin yetkilileri var. Biz bu ahlaksızlara, edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Tüm grubumuzun, hele hele bir bayan milletvekilimize, bir bayan grup başkanvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde Parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım. Ceza ise ceza vermesi lazım. Efendim işte 'Özür diledi.' Bıraksınlar bu işi. Bunlar öyle kuru özürle geçiştirilecek işler değil. Neyse Parlamentonun içtüzüğündeki veya disiplindeki ceza-i müeyyideler bunların verilmesi lazım. Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok, gereği neyse aynen bunlara cevabını vereceğiz. Grup Başkanvekili kardeşimizin hukukunu sonuna kadar korumak bizim görevimizdir. Bu hastalıklı zihniyete rağmen biz güçlüyüz ve güçlenerek yolumuza devam diyoruz.Cumhur İttifakı içinde birlikte olduğumuz MHP ve diğer kardeşlerimiz bugüne kadar attığımız her adımda bize destek verdiler. Buna karşılık CHP ve HDP ile onlarla birlikte hareket eden marjinal çevreler, yalanda ve iftirada adeta sınır tanımıyorlar. Özellikle CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içinde. Sakarya'daki tank palet fabrikası, istihdam, emeklilik konularındaki yalanlarına cevaplarımızı verdik. Buna rağmen aynı yalanlara yenilerini ekleyerek tekrarlamaktan hicap duymadı. İspatla diyoruz, onu yapamıyor. Yalan söyleme diyoruz, tıyneti icabı, bundan da kendini alamıyor. Ağzını her açtığında, ecdadımıza hakaret etmeyi maharet sanıyor. Bu kişinin milletimizin fertlerine ve bilhassa çocuklarımızın geleceğine de saygısı yok. Neymiş efendim, can ve mal güvenliği olmayan ülkeye yabancı sermaye gelmezmiş. Yani yabancılara, Türkiye'ye yatırım yapmayın diyor. Kendi ülkesini küresel sermayeye kötüleyerek dış yatırım gelmesinin önüne geçmeye çalışmanın adı ihanetin dik alasıdır. Zaten Kılıçdaroğlu'nu küresel sermaye dahil kimse ciddiye almıyor.Dışarıdan gelen tehditlerin üstesinden gelme konusunda en küçük bir sıkıntımız yok. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için tehdit teşkil eden her türlü hamleyi bertaraf ediyoruz. Teröristleri öne sürüyorlar, ezip geçiyoruz. Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz'de elde ettiklerimiz bir başarı hikayesidir.Hükümete geldiğimizde kucağımızda 23.5 milyar dolar borç bulduk. IMF'ye borcu son kuruşuna kadar ödedik. Bunlar, geçenlerde bize 'Yine IMF'den biraz kredi, borç almanız lazım' diye nasihat veriyordu. Geçenlerde malum buraya gelenlerle özel toplantılar yaptılar, ondan sonra kıvırmaya başladılar. 'Yapılır, yaparız, bunu yapmakta bir sakınca yok.' Tamam da size mi kaldı? Siz zaten zamanında yaptınız, IMF'den borç alarak bu ülkeyi duman ettiniz.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tarım ve orman sektörünü daha ileriye taşımak amacıyla gerçekleştirilen Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinin bugün Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 yıl aradan sonra toplanan III. Tarım Orman Şurası'nın en geniş katılımlı sektör istişare toplantısı olduğu belirtilerek, "Şura ile tarım ve ormancılıkta, önümüzdeki beş yıl planlanacak ve gelecek 25 yıla ışık tutulacak" denildi.Bu arada Başkan Erdoğan, dün akşam Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i kabul etti. Sall'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde törenle karşılayan Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla ikili görüşme gerçekleştirdi ve basına kapalı akşam yemeğinde bir araya geldi.