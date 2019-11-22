1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma su altındaki mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Kumkale'de bulunan ve 1'inci Dünya Savaşından kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

Çanakkale/Kumkale'de bulunan ve 1. Dünya Savaşından kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4whkHpzlQO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 22, 2019