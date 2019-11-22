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1'inci 'ndan kalma su altındaki mühimmat imha edildi

MİLLİ 'nca 'nin Kumkale ilçesinde denizde tespit edilen, 1'inci 'ndan kalma mühimmatın Su Altı Savunma (SAS) görev timlerince imha edildiği açıklandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.11.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 16:08
1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma su altındaki mühimmat imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Kumkale'de bulunan ve 1'inci Dünya Savaşından kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

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1'inci Dünya Savaşı'ndan kalma su altındaki mühimmat imha edildi
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