Çiftçiye 2020 müjdeleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca düzenlenen "3. Türkiye Tarım Orman Şurası" kapanış programına katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada önümüzdeki yıl için tarım, hayvancılık, balıkçılık konularında önemli müjdeler verdi:Ziraat Bankası Genel Müdürümüzle etraflıca görüştüm. Ziraat Bankamız, inşallah çiftçilerimizle çok daha etraflıca geniş kapsamlı ve kredide bugüne kadar alışılmışın dışında bir dayanışmayı sürdürecektir. Belki de sizlerle ortaklığa girecek bu tür adımları atacak.Tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da birinciyiz. Fındık, kiraz, kayısı ve ayva üretimde dünya lideriyiz. Dünyanın 195 farklı ülkesine bin 690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Çiftçimize ek gelir temini kapsamında "Bin Köye Bin Tıbbi Aromatik Bitki Bahçesi" kurulmasını hedefliyoruz. Bitkisel üretimimizi önümüzdeki yıl yüzde 5 artırarak, yaklaşık 125 milyon tona yükseltmeyi planlıyoruz. Cumhuriyet tarihinde ilk defa sofralık zeytin 2019'da fark ödemesi desteği kapsamına alındı. Kilosuna 15 kuruş destek verilecek.Çay saati deyip geçmeyin, çok önemli. Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak.Kırmızı et sektörünü hafife almayacağız, ürünlerini hafife almayacağız. Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta yerli ırkların muhafazasına ve ıslahına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Ülkemiz su kaynaklarının verimli yönetilebilmesi amacıyla Su Kanunu'nu çıkaracağız. Sözleşmeli üretim ve hayvancılık modellerini yaygınlaştıracağız. Türkiye'yi bölgesel ve küresel ölçekte orman fidanı üretim ve pazarlama merkezi haline getirmekte kararlıyız. Gıda kaybı ve israfının önlenmesine yönelik yeni tedbirler getiriyoruz. Gıdada taklit ve tağşiş cezalarını, caydırıcı seviyeye yükselteceğiz. Şurada bunların dışında, tarımımızın ve ormancılığımızın geleceğine ışık tutacak daha pek çok teklif çıktı. Bunların hepsini de birer birer hayata geçirmek için çalışacağız.Gelecek yıl küçükbaş hayvan varlığını artırmada hamle dönemi olacak. İnşallah, 56 milyon küçükbaş rakamını yakalamak istiyoruz. Küçükbaş sürü büyütme projesi kapsamında sürüye katılan hayvan başına ilave 100 lira destek vereceğiz. Tavukçuluk üretimini garanti altına alacak sistemi kurduk. Yılda 220 bin adet yerli et ve yumurta amaçlı damızlık civciv üretimi yapılmasını sağlıyoruz. Bu damızlıklar kullanılarak 30 milyon tavuk üretilebilecektir.Balık yetiştiricilerine desteklemelerimiz ödendi. Toplamda 15 bin kıyı balıkçımızı ilgilendiren desteklemeleri de inşallah önümüzdeki ay ödeyeceğiz. Avrupa'nın ve ülkemizin ilk tarıma dayalı ihtisas organize su ürünleri yetiştiricilik bölgesini, 16 bin 500 ton kapasite ile kuruyoruz. Orman çalışanlarının, maliyetinin yüzde 20'si hibe, kalan kısmı faizsiz kredi şeklinde olmak üzere prefabrik evler edinmelerini sağlayacağız.Doğal kaynaklarımızı korumaya devam edeceğiz. Korunan alan sayısını 599'dan 605'e çıkaracağız. Orman varlığını 20.8 milyon hektardan 22,6 milyon hektara çıkardık. 2020 yılı sonunda 22,9 milyon hektara ulaştıracağız. Böylece, erozyonla kaybettiğimiz toprak miktarını yıllık 500 milyon tondan 154 milyon tona kadar düşürdük." diyen Erdoğan, 11 Kasım'ı 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan ederek, bu alanda ülkemizde yeni bir dönemi başlattık. Zirai don tahminlerini 493 ilave ile 922 ilçemizin tamamına inşallah yaygınlaştırıyoruz. Baraj sayımızı 841'den 856'ya çıkarmayı ve depolama hacmini 178 milyar metreküpe ulaştırmayı hedefliyoruz.* Ata Tohumu Projesi'yle, ülkemiz gen kaynaklarını oluşturan bitki çeşitlerinin koruma altına alınmasını sağlıyoruz. Dünyanın üçüncü büyük tohum gen bankasını 250 bin örnek kapasiteyle Ankara'da hizmete açtık. 20 yıl önce "Acaba Avrupa'da, Amerika'da nerede tohum buluruz da biz bunu çiftçimize dağıtırız?" diye koşturup duruyorduk. Şimdi neredeyiz? Tohum ihracatımızı 11 kat artırarak 102 bin tona, ihracat rakamımızı ise 152 milyon dolara yükselttik. Sertifikalı tohum üretimimizi de yine yüzde 5 artırarak 1.2 milyon tona, tohum sektörümüzün pazar büyüklüğünü ise 1.4 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz.* "Ambarın anahtarı kimin elindeyse güç de onun elinde olur" derler. Milletimizin gıda güvenliğini garanti altına almak, her ülke gibi Türkiye için de bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir. Kıtaların ve çıkar mücadelelerinin kesiştiği bir bölgede yer alan bizim gibi bir ülke için bu asla göze alınamayacak bir risktir.Türk tarımını, küresel tarım ve gıda şirketlerinin güdümüne sokacak her türlü teşebbüsün karşısındayız. Tarım topraklarımızın miras yoluyla bölünmesini gelin birlikte engelleyelim. Çünkü özellikle tarımda bu parçalanmayı, bölünmeyi engelleyebildiğimiz zaman hep birlikte ailece de milletçe de güç kazanırız. Çiftçimize her türlü araçgereç, gübre, tohum desteği verelim. Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz. Tarımda milli güvenliğimize özellikle öncelik vermeyen her türlü projeye, karşıyız.İnşallah Anadolu, 'Ana' olarak her alanda görevini yerine getirecek. Dünyamız, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan ilerleme sonucunda çok büyük bir dönüşüm geçiriyor. 15-20 yıl öncesine kadar üzerinde yeterince durmadığımız iklim değişikliği, obezite, göç, gelir adaletsizliği, kuraklık ve küresel ısınma gibi birçok mesele bugün artık insanlığın ana gündem maddeleri haline geldi. İklim değişikliği sadece dünyayı en fazla kirleten gelişmiş devletleri değil Afrika kıtasındaki fakir ülkeler başta olmak tüm insanlığı etkiliyor. Biz de bu olumsuzluklardan etkilenen ülkeler arasındayız.Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen kadınların zılgıtı eşliğinde konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zılgıtı yedik" diyerek espri yaptı. Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından, farklı şehirlerden gelen kadın çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kadın çiftçilerle tek tek konuşup notlar aldı.