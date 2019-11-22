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'ta teröristlerin kullandığı 5 sığınak kullanılamaz hale getirildi

'in ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 5 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.11.2019 11:00 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:16
Eruh'ta teröristlerin kullandığı 5 sığınak kullanılamaz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi Akmeşe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kıran-Şehit Jandarma Uzman Çavuşu Yasin Baran' operasyonu düzenlendi. Operasyon bölgesinde, güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 5 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada taarruz tipi 5 el bombası, savunma tipi 7 el bombası, 200 makineli tüfek mühimmatı, 1.5 tonluk su deposu, el yapımı patlayıcıda kullanılan 1 kilogram amonyum nitrat ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, teröristlerin kullandığı 5 sığınak imha edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

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