Eşinden 4 gün sonra hayata veda etti

BUGÜN NELER OLDU

Bir süredir hastanede tedavi gören eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt (79), eşi Bilge Filiz Büyükanıt'ın hayatını kaybetmesinden 4 gün sonra yaşamını yitirdi. İstanbul'da yarın son yolculuğuna uğurlanacak olan bir çocuk babası Büyükanıt, hastalığı nedeniyle eşinin cenaze törenine de katılamamıştı. Büyükanıt, tedavi gördüğü hastanede dün 06.05'te hayatını kaybetti. Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Dr. Cengiz Bavbek yaptığı açıklamada "Sayın Yaşar Büyükanıt bugün saat 06.05'te solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" dedi. Büyükanıt'ın cenazesi, Selimiye Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası askeri törenle Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Eşi Bilge Filiz Büyükanıt'ın cenazesi de aynı mezarlıkta toprağa verilmişti.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25'inci Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 1961'de Kara Harp Okulu'ndan, 1963 yılında Piyade Okulu'ndan mezun oldu. Büyükanıt, 1996'da korgeneral oldu. 7. Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekat Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2000'de orgeneralliğe terfi eden Büyükanıt, orgeneral rütbesi ile Genelkurmay 2. Başkanlığı, 1. Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulundu. Büyükanıt, 28 Ağustos 2006'da atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2008'de emekliye ayrıldı. Büyükanıt, TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibiydi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın aile üyeleriyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede merhum Yaşar Büyükanıt'a Allah'tan rahmet, aile üyelerine başsağlığı ve sabır diledi.