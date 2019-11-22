Kamile Kayır’a 22.5 yıl hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz Haziran ayında DHKP-C'ye yönelik operasyonda yakalanan örgütün Türkiye Komite Sorumlusu Kamile Kayır'la ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Kayır hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçu kapsamında 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede Kayır hakkında verilen tanık ifadeleri ayrıntılı olarak yer aldı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan C.B ise Kayır'ın örgüt adına kuryelik yaptığını da savcılıkla paylaştı. C.B, "2012-2017 yılları arasında Yürüyüş Dergisi içerisinde faaliyet gösteren şahıslardandır. Ağzında SD kart alarak şifreli yazışmaları yurt dışına taşıyan kuryelerden bir tanesidir. Tüm alan ve bölge sorumluları şifreli yazışmalarını bu Yürüyüş Dergisi vasıtası ile sağlarlar" ifadelerini kullandı.

'KARARLARI ONAYLAYAN ŞAHISLARDANDIR'

Soruşturma kapsamında gizli tanıkların da ifadesine başvuruldu. İddianamede yer verilen ifadelerden bir tanesi de 'Yüksel Akdoğan' kod isimli gizli tanık oldu. Gizli tanık, Kayır'ın örgütün merkez Türkyie Komitesi'nde yer aldığını belirterek, Yürüyüş dergisindeki yazıları bizzat Kamile Kayır'ın sahte isim kullanarak yazdığını ifade etti. Kamile Kayır'ın örgütün tüm yasal ve yasal olmayan eylemlerinden haberi olduğunu belirten gizli tanık, "Örgütte eğitim vermektedir. Toplantılarda alınan kararları da onaylayan şahıslardandır" dedi.

YAYLA İLE 1 HAFTA ÖNCE GÖRÜŞTÜ

Gizli tanık 'Sevilay Gönül' ise savcılığa verdiği ifadede teröristler tarafından makamında rehin alınan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili bir ayrıntı paylaştı. Gizli tanık, söz konusu olaydan yaklaşık 1 hafta önce terör eylemini gerçekleştiren Şafak Yayla ile Kamile Kayır'ın Yürüyüş Dergisi'nde görüştüğünü aktardı. Eylem talimatını Kamile Kayır'ın verebilmiş olacağına dikkat çeken gizli tanık, Kayır'ın örgütteki kadınlar için bir idol olarak görüldüğüne dikkat çekti.