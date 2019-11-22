Özlem Zengin'den Ertuğrul Özkök'e cevap: Yaptıklarınızı millet unutmadı

Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı 20 yıllık süre zarfında milli manevi değerlere adeta savaş açan, 28 Şubat döneminde de açıktan darbe destekçiliği ve başörtüsü düşmanlığı yapan Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin aleyhinde bir yazı kalem aldı. Başörtüsü düşmanlığını Bülent Ecevit üzerinden perdelemeye çalışan Özkök, Özlem Zengin'in yaşını öne sürerek ipe sapa gelmez bir yorum yaptı.



Özkök'ün bu skandal yazısı üzerine AK Parti Tokat milletvekili ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, geçmişi hatırlatarak tarihi bir ders verdi.

"SİLAHSIZ KUVVETLERİN EMRİNDE ÇALIŞTIĞI GÜNLERİ UNUTTU"

"Siyasete yön verdikleri, güya "silahsız kuvvetlerin" emrinde çalıştıkları günleri unutan hafıza başka hafızalara sataşmasın.

"MİLLETİN DEĞERLERİNE DÜŞMAN, DARBE DESTEKÇİSİ"

Milletimizin değerlerine, başörtüsüne, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza karşı haksız ve en şedid husumet yürütenler, kendi ideolojik tutumlarına yakın darbeleri hararetle destekleyenler bugün genel havaya uyuyormuş gözükerek "kalabalıklara karışmaya çalışanlar"... size sesleniyorum.

"AZİZ MİLLETİMİZ SİZİ UNUTMADI"

Biz de Aziz Milletimiz de sizi unutmadı, asla unutmayacak. Siz o meş'um günlerin muhasebesini yapıp hesabını verdiniz mi? Kalabalıklara karışarak yaptıklarınızın unutulacağını sanmayın. En küçük fırsatta, kalplerini kaplamış başörtüsü ve dini değer düşmanlığınızı, perdeler arkasına saklamaya çalışarak sızdırıyorsunuz."

Zengin sosyal medya hesabından da Özkök'e cevap niteliğinde geçmişi hatırlatarak tarihi bir ders verdi. "Bir siyasetçinin bazı doğru işleri varsa yanlışlarını eleştirmek yasaklı hale mi geliyor? "Bin yıl sürecek", "411 el kaosa kalktı" manşetlerinin sahipleri gelecekle alakalı tahmin yaparken biraz sıkılmalı." dedi.

İşte Zengin'in o açıklamaları:

Beyefendi. İdeolojik takıntıları söz konusu olunca en temel mantık kurallarını bile hatırlayamayan insanlara hayret ediyorum. Her insanın her siyasetçinin doğruları da vardır yanlışları da. Bir siyasetçinin bazı doğru işleri varsa yanlışlarını eleştirmek yasaklı hale mi geliyor?

"BU NASIL MANTIK, BU NASIL MUHAKEME"

Bazı doğruları olan siyasetçiler eleştirilemezlik niteliği mi kazanıyor? Eğer öyleyse bugünkü siyasetçileri niye eleştiriyorsunuz? Hiç mi doğruları yok? Allah zihnî teşevvüşten herkesi korusun. Bu nasıl mantık, bu nasıl muhakeme...

"BİR MESELEYİ DEĞERLENDİRMENİN YAŞLA NE İLGİSİ VAR?"

1974'teki yaşıma değinilmesini de anlamakta zorluk çekiyorum Birisine sen 5 yaşındaydın bilmezsin derseniz size de yaşınız çok ileri analizlerinizde sorun var diyebilir. Kişilerin bilgi ve değerlendirmelerini yaşlarıyla ilişkilendirerek anlatma gayretlerini çok ilkel buluyorum.

"411 EL KAOSA KALKTI MANŞETLERİNİN SAHİBİ SIKILMALI"

Beyefendi. Siyasi geleceğimizle alakalı değerlendirmeler de bana 28 Şubat sürecindeki o "muhteşem" projeksiyonları hatırlattı. "Bin yıl sürecek", "411 el kaosa kalktı" manşetlerinin sahipleri gelecekle alakalı tahmin yaparken biraz sıkılmalı.

Bay Yargıç. O ne mütehakkim, o ne buyurgan hava. Siyasette rol taksimini siz mi yapıyorsunuz? Siz de mi had tayin edicilerdensiniz. Önce saygı...



Kaynak: Haber7