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Şehit astsubay toprağa verildi

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Şehit astsubay toprağa verildi
Bartın'da eğitim dalışı sırasında şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş (34), memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi. Evli ve 1 çocuk babası şehidin cenazesi, sabah saatlerinde Gökdere Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından köy mezarlığına getirildi. Burada Karataş için cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit Karataş'ın öğretmen eşi Gülşah Karataş, güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazı sonrası şehit Karataş'ın cenazesi Gökdere Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Şehit astsubay toprağa verildi
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