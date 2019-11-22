Son Dakika Haberi: Af yasası çıkacak mı, ne zaman çıkacak? AK Parti’de ikinci yargı paketi çalışması başladı!

Genel af yasası ve ikinci yargı paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri on binlerce mahkûm ve yakını tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere 'Birinci Yargı Paketi' daha önce meclisten geçmiş ve 39 maddeden oluşan yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, genel af yasasında son durum ne, ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte bu soruların yanıtları…

İNFAZ DÜZENLEMESİNDE ANA HATLAR ŞEKİLLENİYOR

TBMM'ye sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' üzerindeki çalışmalarını sürdüren AK Parti Grup Başkanvekilleri, AK Parti'li Adalet Komisyonu üyeleri, Adalet Bakanlığı bürokratları ve AK Parti'li hukukçu milletvekilleri TBMM'de toplantı gerçekleştirdi. AK Parti'li vekillerin üzerinde çalıştığı paketin, muhalefetin görüşüne sunulması bekleniyor. Ayrı paket olarak 2020'nin Ocak ayında Meclis'e sunulması planlanan infaz düzenlemesinin de ana hatları şekillenmeye başladı.